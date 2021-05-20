Futbol Son dakika: Alpaslan Öztürk, Galatasaray ile anlaştı

Son dakika: Alpaslan Öztürk, Galatasaray ile anlaştı

Futbol

Son dakika: Alpaslan Öztürk, Galatasaray ile anlaştı

Son dakika haberine göre; Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılıların, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi.

20 Mayıs 2021, Perşembe 20:14 Son Güncelleme:
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Göztepe ile olan sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün yeni adresi netleşti.

A Spor'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı oyuncunun bugün Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer için anlaşma sağladığı belirtildi.

Alpaslan Öztürk'ün, Galatasaray'dan 3 yıl için toplamda 19.5 milyon TL kazanacağı ifade edildi.

İşte Alpaslan Öztürk'ün maaş dağılımı;

2021-22: 5.5 milyon TL

2022-23: 6.5 milyon TL

2023-24: 7.5 milyon TL

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