Son dakika: Altın fiyatları! 18 Ekim gram altında son durum...
18 Ekim altın fiyatları... Altın fiyatları geçtiğimiz hafta kaldığı yerden bugün de seyrine devam ediyor. Ons altının yükselmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta gram altın 530 lirayı görmüştü. Altındaki yükseliş bu hafta da devam eder mi? İşte 18 Ekim gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları...
18 Ekim 2021, Pazartesi 08:59 Son Güncelleme:
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18 Ekim altın fiyatları... Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Ons Altın fiyatları Fed'den gelecek sinyallerle yön bulurken Gram Altın da buna paralel Fiyat değişimleri yaşıyor. Ons altın geçtiğimiz hafta 1800 dolar psikolojik sınırını aştıktan sonra gerileme yaşadı. Bu sabah itibarıyla ons altın 1768 dolar seviyesinde işlem görüyor.
DOLARIN ZAYIFLAMASI ALTINA YARAYABİLİR
Analistler doların önemli para birimleri karşısında zayıflaması halinde ve ABD hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi durumunda alının 1776 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtti. Dolarda güçlenmenin devam etmesi halinde ise 1740 dolara gerileme yaşanabileceği belirtildi.
GRAM ALTIN DA GÜÇ KAZANIYOR
Gram altın fiyatları hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurlarındaki hareketle 500 liranın üzerine yerleşti. Gram altın bu sabah itibarıyla 526 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 525 lira, en yüksek 528 lira seviyesi görüldü.
ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 527 TL
- Çeyrek altın: 868 TL
- Cumhuriyet altını: 3.457 TL