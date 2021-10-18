Son dakika: Altın fiyatları! 18 Ekim gram altında son durum...

18 Ekim altın fiyatları... Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Ons Altın fiyatları Fed'den gelecek sinyallerle yön bulurken Gram Altın da buna paralel Fiyat değişimleri yaşıyor. Ons altın geçtiğimiz hafta 1800 dolar psikolojik sınırını aştıktan sonra gerileme yaşadı. Bu sabah itibarıyla ons altın 1768 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOLARIN ZAYIFLAMASI ALTINA YARAYABİLİR

Analistler doların önemli para birimleri karşısında zayıflaması halinde ve ABD hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi durumunda alının 1776 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtti. Dolarda güçlenmenin devam etmesi halinde ise 1740 dolara gerileme yaşanabileceği belirtildi.

GRAM ALTIN DA GÜÇ KAZANIYOR

Gram altın fiyatları hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurlarındaki hareketle 500 liranın üzerine yerleşti. Gram altın bu sabah itibarıyla 526 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 525 lira, en yüksek 528 lira seviyesi görüldü.

ALTIN FİYATLARI