Son dakika altın fiyatları! 9 Şubat Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Son dakika altın fiyatları sabah saatlerinde ekonomi gündeminin başlıca konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan değer kaybının ardından gram altın ve çeyrek altın fiyatları haftaya yükselerek başlamıştı hız kesmeden de devam ediyor. Yarın açıklanması beklenen ABD enflasyon verilerinin de altın fiyatlarında etki yaratacağı tahmin ediliyor. İşte, 9 Şubat Çarşamba son dakika çeyrek altın, gram altın ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları…
09 Şubat 2022, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
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9 Şubat Çarşamba sabahında uzun süredir 700 TL bandında işlem gören gram altın yeniden 800 TL sınırına dayandı. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde yüzde 0,15 oranında değer kazanarak yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ons altın ise bugün 1826 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte, son dakika altın fiyatları…
9 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 798,97 TL
- Gram altın satış fiyatı: 799,07 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.298,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.316,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.604,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.634,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.192,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.245,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 726,52 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 732,31 TL
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