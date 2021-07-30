Ekonomi Son dakika! Altın fiyatları yükseldi, dolar düştü

Son dakika! Altın fiyatları yükseldi, dolar düştü

Ekonomi

Son dakika! Altın fiyatları yükseldi, dolar düştü

Son dakika haberi...Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz açıklaması sonrası güçlendi. Dolar düştü. Doların güç kaybetmesiyle altına olan ilgi arttıç Gram altın fiyatları dolar kurundan düşüşten etkileniyor. İşte detaylar...

30 Temmuz 2021, Cuma 08:54 Son Güncelleme:
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Son dakika altın ve dolar fiyatları haberi...ABD Merkez Bankası Fed'in politikasında değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasının ardından altın fiyatları güçlenirken dolar tarafında düşüş yaşandı.

Ons altın fiyatları güçlenmeye başladı. Fed'in varlık alımı ve faiz oranlarına ilişkin yakın zamanda değişiklik yapmayacağı mesajları altın fiyatlarını desteklemeye başladı.

Ons altın 1831 doları aştı. Saat 08:15 itibariyle 1827 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük seviye olarak da 1826 dolar görüldü.

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Küresel piyasalarda doların güç kaybetmesi nedeniyle altına olan ilgi arttı. Analistler 1832 dolar seviyesinin aşılması halinde 1870 dolar seviyelerine yükselişin gerçekleşebileceğine dikkat çekiyorlar.

GRAM ALTIN FİYATLARI DOLARDAN ETKİLENİYOR

Gram altın fiyatları ise ons altındaki yükselişe ayak uyduramıyor. Dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını 500 liranın altında tutmaya devam ediyor.


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