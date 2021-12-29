Son dakika: Altın hesaplarıyla ilgili Merkez Bankası'ndan açıklama
Altın hesabı olanları ilgilendiriyor...Altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde hesap sahiplerine destek verilecek. İşte Merkez Bankası'ndan altın hesaplarıyla ilgili son dakika açıklaması...
29 Aralık 2021, Çarşamba 09:59 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verdi.
TCMB, altın mevduatlarının ve katılım fonlarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım hesabı sahiplerine destek sağlayacak.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 21 Aralık 2021 tarihli ve 62 sayılı Basın Duyurusu ile döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağı açıklanmıştı. Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir. "
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