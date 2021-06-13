



Son dakika altın ve dolar haberi.. Dolar fiyatları düştü. Bu hafta borsa kazandırdı altın ve döviz kaybettirdi. Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Son haftalarda altın fiyatları zirveyi görmesinin ardından ani bir düşüş yaşadı. Gram altın 506 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.40 liraya kadar geriledi.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN GERİLEDİ

13 Haziran Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. 525 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları 506 TL seviyelerine kadar gerilerken fiyatlarda yaşanan hareketlilik sonrası gözler Pazartesi gününe çevrildi.

Öte yandan bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördü.

DOLARIN SATIŞ FİYATI KAÇ LİRA?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, , Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu.

Geçen hafta 12,3320 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,83 kayıpla 11,8600 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,35 kayıpla 9,3430 liradan kapandı.



