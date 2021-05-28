Piyasalar haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın güne 518 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 854 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 493 liradan alıcı buluyor. Dolar/TL'de de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar/TL haftanın son gününe 8.50'nin üzerinde başladı. Peki beklentiler ne yönde? İşte analizler...

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

"İç piyasalar dün itibarıyla tekrar dış piyasalardan olumsuz yönde ayrışmaya başladı. Borsa İstanbul dış borsalara göre daha zayıf görülürken TL’de değer kaybının sürmesi dikkat çekti.

Dolar/TL kuru 8.50 seviyesinin üzerini test etti. Dış piyasalarda ise ABD 10 yıllık bono faiz oranı düşüşün ardından toparlanarak tekrar %1.60 seviyesinin üzerine çıktı. Bu durum altın fiyatlarına (ons dolar) kâr satışları olarak yansıdı. Ons altında kâr satışları görülmekle birlikte çıkış trendi sürüyor. İlk destekler 1.890-1.888 seviyelerinde. Bu seviyenin altında verilecek sonraki destek noktaları 1.873-1.860 ve 1.850 seviyelerinde.

İlk dirençler ise 1.903-1.912 ve 1.920 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışının devamı için 1.920 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 1.950-1.960 seviyelerinde görülüyor."

Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz:

"Ons altında bu hafta işlemler daha çok 1872-1912$ aralığında gerçekleşti. Son üç gündür 1900$ bölgesine yakın noktalarda işlemler görülüyor. Hafta içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme ve dolardaki zayıf seyir, altının 1912$ bölgesine doğru hareketini destekledi ancak kısa soluklu oldu.

Yine de altın geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Dün iyi gelen ABD büyüme verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, ülke ekonomisine dair olumlu sinyalleri güçlendiriyor. Bu durum dün yeniden ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,60 seviyesinin üzerine doğru yükselmesine neden oldu, bu da ons altının 1900$ altında seyretmesini tetikledi. Bugün de açıklanacak ABD verileri bulunuyor. Ons altın için 1880$ - 1870$ - 1859$ destekler olurken, 1900$ - 1912$ - 1924$ direnç noktaları."



