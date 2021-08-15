Antalya’da, kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle giren ve altın zannederek imitasyon bilezikleri alan 2 kişiyle, gözcülük yapan 2 kişi, polisin 3 gün süren çalışması sonucu yakalandı. Yüzleri kapalı, iki gaspçının, soygunu 35 saniyede bitirip kuyumcudan ayrıldığı, anlar saniye saniye kameralara yansıdı.









Olay, 6 Ağustos'ta, saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen ve başlarında kapüşon ve motosiklet kaskı bulunan 2 kişi, girdikleri kuyumcuda pompalı tüfekle Sadık Ekin, oğlu Enes Ekin ve bir misafirini tehdit edip, tezgahtaki 60 imitasyon bileziği aldı.

Olayın ardından 2 şüpheli, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kuyumcu dükkanında inceleme yaparak, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 gün süren çalışma sonucu 2'si gözcülük yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adreslerini belirlendi. Şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı. Kuyumcu Sadık Ekin emniyette şüphelileri teşhis etti, gasbedilen imitasyon bilezikler de iade edildi. Altay Memiş (21) ve Tuan Bilgin (22) ile gözcülük yapan Hakkı Kürşat İnan (24) ve Murat Zorlu (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce incelenmek üzere alınan, soygun anını gösteren kamera kayıtları da ortaya çıktı. Olayda, kafasında kapüşon, yüzünde maskeyle başında motosiklet kaskı olan eldivenli iki kişi, ellerindeki çantayla kuyumcunun kapısına geliyor. Kapı önünde çantadan pompalı tüfeği çıkaran soyguncular, hızla kapıdan içeri giriyor. O an kapı önündeki kuyumcunun oğlu ne yapacağını şaşırıp tezgahın arkasına geçerek yere çöküyor. Elinde tüfek bulunan soyguncu içerideki üç kişiyi etkisiz hale getirirken, diğer arkadaşı tezgahın arkasına atlayarak bilezikleri, çantaya koyuyor. Bu arada, düşen bazı bilezikleri toplayan soyguncular, 35 saniye kaldıkları kuyumcudan ayrılıyor. İş yerindekilerin ise cep telefonuyla polisi aramaları görüntülere yansıyor.



