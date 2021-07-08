ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Afganistan'ı ulus inşa etmek üzere işgal etmediğini savundu.

Afganistan'a 11 Eylül saldırılarının sorumluları ve Usame Bin Ladin için girildiğini iddia eden Biden, "Afganistan'daki görevimiz 31 Ağustos'ta sona erecek." diye konuştu.

Taliban'a karşı Afganistan ordusuna güvendiğini de belirten Biden, ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece ilişkin ise "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük." ifadesini kullandı.

AA



