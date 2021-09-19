Son dakika: Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Kaptan Bülent Çetin'e kupayı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti.

Kupa sevincini saha ortasında yaşayan milliler, galibiyet pozu verdi.

Ömer Güleryüz'e iki ödül

Milli takımın yıldızı Ömer Güleryüz, turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamladı.

Turnuvayı 11 golle tamamlayan Ömer, düzenlenen törende ödüllerini aldıktan sonra sevincini asker selamı vererek yaşadı.

Osman Çakmak'tan önemli başarı

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa şampiyonluğu sevincini oyunculuktan sonra teknik direktör olarak da yaşayarak tarihe geçti.

2017'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takıma şampiyonluğu getiren golü atan Osman Çakmak, bu sevinci futbolcu olarak yaşamıştı.

Çakmak, 4 yıl sonra bu sefer teknik direktör olarak ay-yıldızlıları Avrupa şampiyonluğuna taşımayı başardı.

"Şampiyonluğumuz Türk milletine armağan olsun"

Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak karşılaşmanın ardından TRT'ye yaptığı açıklamada, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

2020 Ocak'ta kura çekimi için Polonya'ya geldiğini aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"Kura çekiminde final tarihine baktım, fikstüre baktım ve 'Allah'ım 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor.' dedim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Benim gibi gazi olan arkadaşlarımın Gaziler Günü kutlu olsun. Avrupa şampiyonluğumuz Türk milletine armağan olsun. Yarın Allah nasip ederse saat 14.00'te İstanbul'dayız. Bir Falcao, Van Persie'yi binlerce kişi karşılıyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, herkesi İstanbul Havalimanı'na bizi karşılaşamaya çağırıyorum. Tek isteğimiz bu."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federasyonları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de millilerin Gaziler Günü'nde aldığı başarıya dikkati çekerek, "Son şampiyon, bu akşam mükemmel bir oyunla kupayı tekrar kazandı. Futbolumuza, ülkemize hayırlı olsun. Hocamızı, federasyon başkanımızı tebrik ediyoruz. TFF olarak engelli futbolunun dünya genelinde markalaşması için 15 yıldır gerekeni yapıyoruz. Başkanımız Nihat Özdemir başta olmak üzere, bu özveriyi gösteriyoruz. Engelli futbolunun daha iyi yerlere ulaşması için TFF olarak maddi manevi yanlarındayız. Bugün Gaziler Günü, tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Büyük Türkiye'ye de bu yakışır. Gururluyuz, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

AA



