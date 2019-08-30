Anadolu Kavağı’nda korkutan orman yangını
Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki ormanlık alanda iddiaya göre yüksek gerilim hattından yangın çıktı. Havadan müdahale edilen yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
İstanbul'da Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Anadolu Kavağı’nda ormanlık alandan saat 13.30 sıralarında yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Yangına havadan da müdahale edildi.
Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
DHA