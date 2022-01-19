Türkiye Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı

Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı

Türkiye

Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında TIR'ların kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede kar yağışı ile buzlanma sebebiyle çok sayıda TIR kaydı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR kaydı. Kayan TIR'lar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünü ulaşıma kapattı.

Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR'ın kaydığı öğrenildi. Kayan TIR'ların Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünü ulaşıma kapattığı bildirildi.

MAHSUR KALAN 27 YOLCU KURTARILDI

Öte yandan Bolu'da TEM Otoyolu’nda kar yağışından dolayı yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otobüste kapılar açılmayınca mahsur kalan 27 yolcu, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kaza, dün gece TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Van'a seyir halinde olan Bahattin Cancan idaresindeki 35 AAE 560 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otobüste bulunan yolcular yara almazken, çarpmanın etkisiyle otobüsün kapıları açılmadı.

 Yolcuların mahsur kaldığı otobüste kurtarma çalışması yapılması için olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu kapıları açılan otobüsteki 27 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Otobüs, vinç yardımıyla yola çekilmesinin ardından yoluna devam etti.

İlgili Haberler
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafik durdu! Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İSTANBUL: Arap turistler, Kapalıçarşı esnafı…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kandırmaca
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akılalmaz intikam! 'Klimamdan malzeme çaldın' deyince kurşun yağdırdı