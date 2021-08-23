Türkiye Son dakika: AnadoluJet uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Son dakika: AnadoluJet uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türkiye

Son dakika: AnadoluJet uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun seferine hazırlanan TK-7238 sefer sayılı AnadoluJet uçağına, bomba ihbarı yapıldı. Uçakta bomba araması yapan polisin kontrollerinin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Samsun seferini AnadoluJet uçağı, 2 saatlik gecikmeyle havalanacak.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 21:52 Son Güncelleme:
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AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.35'de Samsun'a gitmek üzere havalanacak olan TK-7238 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağına akşam saatlerinde bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, uçakta ve bagajlarda arama yaptı.  

Yapılan kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Samsun uçağı ise yeni plana göre 21.45'de hareket edecek. 

THY'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda, "TK7238 sayılı Sabiha Gökçen Havalimanı -Samsun Çarşamba Havalimanı seferimiz için uçuş öncesinde bir bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı. 

 Enver ALAS -İSTANBUL (DHA)

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