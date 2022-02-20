Türkiye Son dakika! Ankara Altındağ'da göçük! 1 yaralı

Son dakika! Ankara Altındağ'da göçük! 1 yaralı

Türkiye

Son dakika! Ankara Altındağ'da göçük! 1 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş gecekondunun tahtalarını sökmeyen çalışan Ferhat Keser'in üzerine çatı çöktü. Enkaz altında kalan Keser, yaralandı.

20 Şubat 2022, Pazar 13:33 Son Güncelleme:
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Olay, saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesi, Kayabaşı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Keser, odun toplamak için metruk gecekonduya girdi. Gecekondunun tahtalarını sökmeyen çalışan Keser'in üzerine çatı çöktü. Enkaz altında kalarak yaralanan Keser, komşularının yardımıyla kurtarıldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, Keser hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri ise enkazda başka kişilerin olma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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