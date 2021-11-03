Türkiye Son dakika! Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Son dakika! Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Türkiye

Son dakika! Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında, 7'si aktif görevde, 5'i ihraç, 4'ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

03 Kasım 2021, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan 7'si aktif görevde, 5'i ihraç, 4'ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.


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