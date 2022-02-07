Türkiye Son dakika: Ankara Polatlı'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara Polatlı'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Ankara Polatlı'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yük treni otomobile çarptı. Son dakika haberine göre kazada ölü ve yaralılar var.

07 Şubat 2022, Pazartesi 11:59 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.


Kaza, Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Fatih Mahallesi’nden Ziya Gökalp Caddesi’ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz (66) kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan ve hayatını kaybeden Alişir Ünal (68), araç içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Şoför Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinistin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

"KAZA ANINDA YOL KESİNLİKLE KAPALI DEĞİLDİ"

Olay anında kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan görgü tanığı Ahmet Ergenç ise şunları söyledi:

“Araç Şehitlik Mahallesi’nden aşağı iniyordu. Arkasındaki araç bendim, Fatih Mahallesi tarafındaki hemzemin geçidin bariyeri kapalı Şehitlik Mahallesi tarafı açıktı. Tren yolu görevlileri kolu indirip kapatıyorlardı. Kontrollü geçiş veriyorlardı ama kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi.”

Kazada ölen Ünal'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza hakkındaki tahkikat devam ediyor.

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