Son dakika: Ankara Valiliği ekmek zammını iptal etti

Son dakika... Ankara'da ekmek fiyatlarına zam iptal edildi. Ankara'da geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan ekmek zammı ile ilgili Ankara Valiliği açıklamada bulundu. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Alnıaçık, fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını belirterek, "Zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi" demişti. Ankara Valiliği bu zammı iptal ettiğini duyurdu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir. Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyatlarına yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır.



