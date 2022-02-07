Türkiye Son dakika: Ankara Valiliği uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Son dakika: Ankara Valiliği uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Türkiye

Son dakika: Ankara Valiliği uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Son dakika haberine göre, Ankara Valiliği, il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 18:51 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara il genelinde rüzgârın yarın (salı) sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ANKARA (İHA)

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