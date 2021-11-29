Türkiye Son dakika: Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Son dakika: Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Türkiye

Son dakika: Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah şiddetli lodosun etkili olacağını belirterek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 19:27 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son meteoroloji değerlendirmelerine göre 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Ankara’da rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ANKARA (İHA)

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