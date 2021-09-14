Türkiye Son dakika! Ankara Valiliği'nden hava durumu uyarısı

Son dakika! Ankara Valiliği'nden hava durumu uyarısı

Türkiye

Son dakika! Ankara Valiliği'nden hava durumu uyarısı

Ankara Valiliği, bu geceden itibaren etkili olacak sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskın gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

14 Eylül 2021, Salı 17:46 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği, kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 


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