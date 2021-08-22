Türkiye Son dakika: Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi zehirlendi

Son dakika: Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi zehirlendi

Türkiye

Son dakika: Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi zehirlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 31 kişi düğünde yediği yemekten zehirlendi. Kocaeli'de ise 28 kişi düğün sonrası dağıtılan tavuk pilavdan yedikten sonra hastanelik oldu.

22 Ağustos 2021, Pazar 09:46 Son Güncelleme:
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Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi.

Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25’i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu.

Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'DE 28 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kocaeli'de ise Ahmet K, oğlu İsmail K'nin düğününün ardından Nusretiye Mahallesi Şehit İshak Öztürk Caddesi'ndeki evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ve tatlı ikram etti. Evlerine dönen davetliler, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere müracaat etti.

Kocaeli Devlet Hastanesinde 17, Seka Devlet Hastanesinde 7, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde 4 kişi tedavi altına alındı.

Annesi ve babasını hastaneye getiren Mesut Baykal, davetli sayısını bilmediğini ancak yoğunluktan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak durumunda kaldıklarını söyledi.


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