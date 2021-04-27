Türkiye Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında '2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi' denildi.

27 Nisan 2021, Salı 09:06 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.

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