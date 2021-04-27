Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında '2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi' denildi.
27 Nisan 2021, Salı 09:06 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.
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