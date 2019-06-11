Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında 50 astsubayın, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 50 astsubay ve 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan asker şüphelilerden 48'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari tedbir uygulandığı bildirildi.

KOCAELİ'DE DE OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3’ü görevde, 5’i meslekten ihraç, 3’ü açığa alınan, 3 eski askeri öğrenci olmak üzere 14 askeri personel ve bu kişilerden sorumlu 'mahrem abi' hakkında gözaltı karar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenledi.

1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve mahrem abinin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü bildirildi.





DHA