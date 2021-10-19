Olay, saat 13.30 sıralarında, Altındağ Siteler Bölgesi'ndeki iş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 1'inci katı, beton dökümü sırasında çöktü.









İsmi öğrenilemeyen 3 işçi ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile göçük altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan bazı işçilerin, göçük sırasında dışarıda öğle yemeğinde olduğu belirtildi.



