Son dakika! Ankara'da inşaatta göçük: 3 yaralı
Ankara'da, iş merkezi inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi yaralandı.
19 Ekim 2021, Salı 15:54 Son Güncelleme:
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Olay, saat 13.30 sıralarında, Altındağ Siteler Bölgesi'ndeki iş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 1'inci katı, beton dökümü sırasında çöktü.
İsmi öğrenilemeyen 3 işçi ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile göçük altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan bazı işçilerin, göçük sırasında dışarıda öğle yemeğinde olduğu belirtildi.
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