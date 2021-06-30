Türkiye Son dakika: Ankara'da istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Son dakika: Ankara'da istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Türkiye

Son dakika: Ankara'da istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Ankara'da bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 23:32 Son Güncelleme:
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Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.

Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Tahliye edilen 145 kişinin sokakta bekleyişi sürüyor.

AA

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