Türkiye Son dakika! Ankara'da katliam! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti

Son dakika! Ankara'da katliam! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti

Türkiye

Son dakika! Ankara'da katliam! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti

Son dakika haberi... Ankara'da Öznur Aydın isimli kadın, 23 yaşındaki kızını ve iki torununu öldürüp intihar etti.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak (23) torunları Merve Aksak (1) ve Ömer İsmail Aksak'ı (2) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi. Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi. Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.


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