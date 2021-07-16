Türkiye Son dakika: Ankara'da Kurban Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da Kurban Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Türkiye

Son dakika: Ankara'da Kurban Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Ankara'da toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak.

16 Temmuz 2021, Cuma 21:49 Son Güncelleme:
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EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray 20, 21, 22 ve 23 Temmuz'da ücretsiz hizmet verecek.

Bayram süresince Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti verilecek.

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına EGO Cep'te uygulaması ve "www.ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Bayram boyunca yolcu yoğunluğuna göre ilave otobüs ve tren servisleri olacak.

AA

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