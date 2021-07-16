EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray 20, 21, 22 ve 23 Temmuz'da ücretsiz hizmet verecek.

Bayram süresince Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti verilecek.

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına EGO Cep'te uygulaması ve "www.ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Bayram boyunca yolcu yoğunluğuna göre ilave otobüs ve tren servisleri olacak.

AA

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