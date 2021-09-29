Türkiye Son dakika! Ankara'da operasyon! DEAŞ ile irtibatlı 12 kişi gözaltında

Son dakika! Ankara'da operasyon! DEAŞ ile irtibatlı 12 kişi gözaltında

Türkiye

Son dakika! Ankara'da operasyon! DEAŞ ile irtibatlı 12 kişi gözaltında

DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da bulunduğunu tespit etti. Operasyonlarda 12 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 09:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu zanlıdan 12'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da bulunduğunu tespit etti.

Emniyet güçleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Şeriat ve laiklik
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üç nokta
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Gözüm üstünde çocuğum
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Erdoğan-Putin zirvesi çok kritik
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP ne diyor?
Murat Çelik
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan- Putin görüşmesini tüm dünya bekliyor! Dikkat çeken konu başlıkları...