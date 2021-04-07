Türkiye Son dakika: Ankara'da örgüte ağır darbe: Gözaltına alındılar

Son dakika: Ankara'da örgüte ağır darbe: Gözaltına alındılar

Türkiye

Son dakika: Ankara'da örgüte ağır darbe: Gözaltına alındılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmasında 37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verdi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 eski mülki idare amiri ile 14 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli eski mülki idare amirlerinin sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlendi.

Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunan 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü örgütün mahrem imamı 51 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

EDİRNE'DE 18 ZANLI YAKALANDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 18 zanlı Edirne'ye getirildi.

Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan bir astsubayın da bulunduğu öğrenildi.


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