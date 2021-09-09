Türkiye Son dakika: Ankara'da orman yangını! Ekipler Çubuk ilçesinde

Son dakika: Ankara'da orman yangını! Ekipler Çubuk ilçesinde

Türkiye

Son dakika: Ankara'da orman yangını! Ekipler Çubuk ilçesinde

Ankara'nın Çubuk'ta çıkan orman yangını için çok sayıda ekip bölgeye gönderildi. Ankara Valiliği yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu bildirdi.

09 Eylül 2021, Perşembe 17:17 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.


İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan mahallesinde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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