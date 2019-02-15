Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.