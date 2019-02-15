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Son dakika! Ankara'da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 Şubat 2019, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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Son dakika! Ankara'da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

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