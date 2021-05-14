Türkiye Son dakika... Ankara'da traktör faciası: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Ankara'da traktör faciası: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika... Ankara'da traktör faciası: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre: Ankara'nın Haymana ilçesinde üzerinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ters dönen römorkun altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

14 Mayıs 2021, Cuma 22:13 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Piknikten dönen ailelerin bulunduğu Hamza Tan yönetimindeki traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi ters dönen traktörün altında kalırken, birçok kişi de metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk ekibi sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Bu arada kaza haberini öğrenen traktördekilerin yakınları da olay yerine geldi. 

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, devrilen römorkun altında kalanlar ise güçlükle çıkartıldı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Hamza Tan ile birlikte yaralanan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yavuz ÇİFTÇİ/HAYMANA (Ankara) (DHA)

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