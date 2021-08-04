Son dakika... Ankara'da yangın! Vali Şahin'den açıklama
Ankara'da bir inşaatta çıkan yangın sonrası Vali Vasip Şahin, 'Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alındı' dedi.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 12:17 Son Güncelleme:
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Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur'' açıklamasında bulundu.
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