Son dakika... Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Ankara YHT Garı’ndan Konya yönüne hareket eden Yüksek Hızlı Tren Marşandiz İstasyonu'nda kaza yaptı. Kazanın sebebini aynı yolda bulunan kılavuz tren ile YHT'nin çarpışması olduğu açıklandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da kaza yerinde önce inceleme sonra da bir açıklama yaptı.

ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: 9 ÖLÜ, 47 YARALI

Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, "Ankara Garı'ndan Konya'ya hareket eden trenimiz saat 06:36 sularında Yenimahalle ilçemiz Motor İstasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafaya çarpışarak kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10:00 itibarıyla yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş ve biri de yolda hayatını kaybetmiştir. Kaza detaylarıyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" açıklamasını yaptı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Şahin, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edildi. Halen UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmamamasını umut ediyoruz" dedi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren’in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

SEFERLER İPTAL

Kazanın ardından Konya'dan Ankara'ya gidecek olan saat 09.15'deki yüksek hızlı tren seferi iptal edildi. Tren seferinin iptal olduğunu öğrenen yolculardan bazıları beklemeyi sürdürürken, bazıları da gardan ayrıldı. Ankara'daki kazaya karışan trenin Konya'dan karşılığı olan saat 06.30'daki yüksek hızlı trenin ise Polatlı'ya kadar gidebildiği öğrenildi. Gün içerisindeki diğer seferlerinin de kaza bölgesindeki duruma göre değerlendirileceği belirtildi.



