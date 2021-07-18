Türkiye Son dakika... Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika... Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ikiye bölünen otomobilin Ahmet Bekaroğlu yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

18 Temmuz 2021, Pazar 18:47 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ankara- Kırıkkale yolunun Lalahan mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, aynı yöndeki otomobile çarptı. 

Otomobiller, savrulup, karşı şeride geçerek, 3 otomobille daha çarpıştı. Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ortadan ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi de yaralandı.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Bekaroğlu'nun cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle Ankara ve Kırıkkale yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım, yeniden normale döndü.

Vuslat AY- Celal ATALAY/ANKARA (DHA)

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