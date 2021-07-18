Gündem Son dakika: Ankara'da zincirleme trafik kazası! İçlerinde 7 çocuk var

Son dakika: Ankara'da zincirleme trafik kazası! İçlerinde 7 çocuk var

Gündem

Son dakika: Ankara'da zincirleme trafik kazası! İçlerinde 7 çocuk var

Son dakika haberi...Ankara'da zincirleme trafik kazasında üç araç birbirine girdi. Kazada 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumu ciddi.

18 Temmuz 2021, Pazar 11:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalasının ardından yeniden trafiğe açıldı. 

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ADH 326 plakalı otomobil, Bağlıca mevkisinde 06 CIN 364 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 ADH 326 plakalı araç da 34 PUB 11 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada araçlardaki 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İklim krizi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Rize'deki selde 65 yaşındaki teyzenin üzüntüsü: Tüm hayallerim gitti