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Son dakika! Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Antalyaspor deplasmanından dönerken Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü kaza yaptı.

02 Mart 2019, Cumartesi 07:19 Son Güncelleme:
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Son dakika! Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor’u deplasmanda 4-2 mağlup ederken Afyon'dan gelen acı haberle yıkıldı. 

Henüz kazayla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, 2 taraftarın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ANKARAGÜCÜ RESMİ HESABINDAN "YASTAYIZ" PAYLAŞIMI

Ankara temsilcisi taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünün devrilmesi haberinin ardından kulüp resmi Twitter hesabı "Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağ olsun. Yastayız" ifadeleri yer alan bir paylaşım yaptı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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