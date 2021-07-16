Son dakika: Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir eken torun gözaltında
Son dakika haberi...Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, günü karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Torun Ç.G. ile babası G.G. gözaltına alındı.
16 Temmuz 2021, Cuma 12:43 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünün mezarlığında, 12 Temmuz günü karı-kocaya ait iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 2 ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada Ç.G.'nin (29) anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı. Ç.G.’nin (56) Babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınana baba ve oğlun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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