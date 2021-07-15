Türkiye Son dakika: Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

15 Temmuz 2021, Perşembe 22:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dün akşam saatlerinde Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangına, bölgeye yönlendirilen söndürme ekiplerince müdahale edildi.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

AA

İlgili Haberler
Osmaniye'deki orman yangınında flaş gelişme!Son dakika: Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Beşinci 15 Temmuz
Murat Çelik
Hakan Çelik
Hatalardan ders çıkabildik mi?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
5 yılın ardından 15 Temmuz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Darbeciye mektup
Rauf Tamer
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vatandaş tepki gösterince zabıta kendisine ceza kesti