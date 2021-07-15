Son dakika: Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberine göre, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
15 Temmuz 2021, Perşembe 22:19 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangına, bölgeye yönlendirilen söndürme ekiplerince müdahale edildi.
Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.
AA
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