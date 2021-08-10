Türkiye Son dakika: Antalya Akseki'deki orman yangınında flaş tutuklama kararı

Son dakika: Antalya Akseki'deki orman yangınında flaş tutuklama kararı

Türkiye

Son dakika: Antalya Akseki'deki orman yangınında flaş tutuklama kararı

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10 Ağustos 2021, Salı 19:48 Son Güncelleme:
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Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Akseki ilçesi Kepezbelen bölgesinde orman yangını çıkardığı öne sürülen A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

AA

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