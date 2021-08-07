Türkiye Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Manavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Böcek'in tahlillerinin yapıldığı ve bir süre dinleneceği belirtildi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 16:15 Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Başkan Böcek özel odaya alınarak tedavi altına alındı.

108 GÜN KORANAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün süren Kovid-19 tedavisinin ardından 3 Aralık 2020 tarihinde taburcu olmuştu. Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu olmuştu. İyileip ayağa kalkan Böcem, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne "Bir can borcum var" diyerek her fırsatta hastane yönetimine teşekkür etmişti.

ÖZEL HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Antalya'da 17 Ağustos'ta özel bir hastaneye yatan Muhittin Böcek, bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.İnstagram üzerinden evinden fotoğraf paylaşan böcek "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." notunu düştü. (Sabah)

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