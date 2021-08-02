Türkiye Son dakika: Antalya Demre'deki orman yangını söndürüldü

Son dakika: Antalya Demre'deki orman yangını söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Antalya Demre'deki orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 21:57 Son Güncelleme:
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Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, yangına anında müdahale edildiğini söyledi.

Etkin bir çalışmayla yangının kısa sürede kontrol altına alındığını dile getiren Şatıroğlu, "Yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Risk oluşturacak bir durum söz konusu değil." dedi.

Şatıroğlu, bölge halkının da konuya çok duyarlı olduğunu belirtti.

AA

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