Türkiye Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını

Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını

Türkiye

Son dakika: Antalya Kemer’de orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı. Kara ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

12 Ekim 2021, Salı 22:40 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası civarındaki dağlık ve sarp alanda orman yangını çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kemer Orman Şefliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale için yangının olduğu alana yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcarken, günün aydınlanması ile havadan müdahale başlayacağı belirtildi. 

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya) (DHA)

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