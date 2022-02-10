Türkiye Son dakika: Antalya- Konya yolu ulaşıma açıldı

Son dakika: Antalya- Konya yolu ulaşıma açıldı

Türkiye

Son dakika: Antalya- Konya yolu ulaşıma açıldı

Son dakika haberine göre; İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün saat 20.30 sıralarında araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya yolu, bugün saat 17.30 sıralarında açıldı.

10 Şubat 2022, Perşembe 18:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alacabel mevkisindeki çalışmanın ardından yolda ekipler, tüm araçların geçişine izin verdi. Karayolları ekiplerinin Alacabel'de kar kürüme ve şerit genişletme çalışmaları devam ediyor.



DHA

İlgili Haberler
Korkunç kaza! Kontrolü kaybeden TIR, 5 otomobili biçti!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi kılavuz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hikikomori salgını var, cümleten geçmiş olsun...
Şirin Sever
Hakan Çelik
DEİK’ten stratejik lobicilik atağı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 10 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı