Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında "Akıl almaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadesini kullandı.





3 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın Manavgat'ın Side Mahallesi yakınlarında başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor.

Alevlerin şehir merkezine ulaşmasının ardından 3 mahalle boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: AKILALMAZ, KÖTÜ BİR TABLO

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Sözen, "Hala devam ediyor, komple yanıyor. yerleşim alanlarına girdi. birçok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli." dedi.

Sözen, "Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı... Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu" dedi.









ANTALYA'DAKİ YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

İtfaiye ekipleri geldi, söndürme çalışmaları başladı. Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

MANAVGAT KAYMAKAMI YİĞİT'TEN AÇIKLAMA: YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE İLERLİYOR

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

"CAN KAYBI OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Yiğit, "Bu yangında kozalaklarla fırlatıyor. Süratle etrafa yayıldı. Bir anda bakıyorsunuz, ilgisiz bir yerde yangın başlıyor. Yangının tam üstüne karadan girilemedi. Havadan yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Manavgat merkezde de aynı şekilde yangınlar oldu. sıçraya sıçraya geldi adeta. Merkezdekiler önemli ölçüde kontrol altına alındı ama köylerde mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

"YERLEŞİM YERLERİNE OLDUKÇA YAKIN"

DHA muhabiri Alparslan Çınar, "Henüz nasıl başlandığına dair bilgi yok. Bir taraftan vatandaşlar da destek veriyor, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Büyük bir alanda etkili oluyor yangın, yerleşim yerlerine de oldukça yakın. Evlere sirayet etmesinden korkuluyor" dedi.

TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:

"2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için hortumlarla yangına insanlar müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor."

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında ''Antalya Manavgat'ta saat 12.05'te başlayan yangına ekiplerimiz 1 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 103 arazöz, 412 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat’a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar’da saat 13.09’da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.'' dedi.

BAŞKAN BÖCEK: KUNDAKLAMA VAR MI, ARAŞTIRILACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim. 4 mahallemiz boşaltıldı. İnsanlarımız, tahliye anlamında evlerinden itfaiye yardımıyla boşaltılıyor. Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, inşallah en kısa zamanda söndürürüz. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır, sayın valim bunu araştırtacaktır. Bunu kısa zamanda öğrenmiş oluruz" dedi.

BAKANLAR SICAK GELİŞMEYİ AKTARDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sıcak gelişmeyi duyurdu.

Bakanların açıklamaları şöyle;

Mehmet Nuri Ersoy: Gece boyunca yangını kontrol altına almak, ve soğutmak için sürecek. Hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında konaklama var. Buradan da bize başvuru yapabilirler. Evlerini tahliye eden vatandaşlarımız konaklamalarını yapabilirler.

Hem yerleşim yerleri hem de turizm merkezinden uzaklaşmaya başladı yangın. Rüzgar da hızını keserse yangının kontrol altına alınabileceğini düşünüyoruz.

Gece de arkadaşlarımızın çalışmaları devam edecek. Ümidimiz yangın sıçramadan yangını kontrol altına alabilmek.

Mevlüt Çavuşoğlu: Havadan yangının gidişatıyla ilgili bilgi aldık. Yangın henüz kontrol altında değil. Buradan çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. Can kaybının olmaması sevindirici. Dumandan zehirlenen vatandaşlarımızın durumları da iyi.

Cumhurbaşkanımızın da mesajı öncelikle geçmiş olsun. Hasarları tamir edebiliriz ama vatandaşlarımıza bir şey olmaması daha önemliydi. Evi zarar gören vatandaşlarımızın hepsinin telafisini yaparız. İnşallah yangın geceleyin kontrol altına alır ve gerekli çalışmaları yaparız.

YANGINDAN 62 KİŞİ ETKİLENDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun" mesajını yayınladı.