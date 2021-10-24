Türkiye Son dakika! Antalya Serik'te yangın! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Son dakika! Antalya Serik'te yangın! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Türkiye

Son dakika! Antalya Serik'te yangın! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale ediliyor.

24 Ekim 2021, Pazar 15:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelen son dakika haberine göre; Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akçapınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede güçlük çekilen yangını kontrol almak için çaba gösteriyor.

MERSİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü. Tekmen Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye arazözlerle çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.​​​​​​


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bozulan ezber
Rauf Tamer
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Son bir yılda üçüncü ziyaret