Gelen son dakika haberine göre; Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akçapınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.









Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede güçlük çekilen yangını kontrol almak için çaba gösteriyor.

MERSİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü. Tekmen Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye arazözlerle çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.​​​​​​



