Dün Çınarcık - Yalova merkezli 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Antalya sallandı. AFAD yaptığı açıklamada, "Antalya-Kumluca'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" ifadelerini kullandı.

SON 1 HAFTADA ÜST ÜSTE DEPREMLER

Önce Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BURSA MUDANYA'DA DEPREM PANİĞİ

Ardından Merkez Osmangazi ilçesinde bir önceki gün sabah 9.45’te yerin 5.7 kilometre derinliğinde ve 3.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Şehir merkezinin yanı sıra Gemlik’te de hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Bursalı vatandaşlar deprem sarsıntısının korkuttuğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hafta sonu Bursa’nın Mudanya ilçesinde de 3,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

3 GÜN ÖNCE DE TEKİRDAĞ SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında 3 gün önce saat 17.02'de, 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetine bağlı olarak kısa süreli panik yaşandı. Depreme ilişkin can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi yer almadı.