Türkiye Son dakika… Antalya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika… Antalya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika… Antalya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Antalya’nın Kumluca ilçesinde saat 14:14 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

07 Eylül 2021, Salı 14:24 Son Güncelleme:
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Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesinin 75,7 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 14.14'de meydana geldi. Yerin 26,02 kilometre derinliğinde olan deprem Kumluca ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından AFAD’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.


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