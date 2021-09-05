Kaza, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden havalimanı istikametine seyir halinde olan Uğur Efe (45) yönetimindeki 34 LFC 655 plakalı turizm otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs refüjü aşarak, karşı şeritten Akdeniz Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Hande Aykurt yönetimindeki 07 EDV 07 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrulup ters dönerek refüje çıktı. Otobüs ise yol kenarında bulunan bir kafe ile oto tamirhanesine girerek durabildi.

OTOBÜS VE OTOMOBİLDE SIKIŞANLAR ÇIKARILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşletmelerin duvarına çarparak durabilen otobüste sıkışan şoför Uğur Efe, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarılırken, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen ve motoru yerinden çıktıktan sonra refüj üstünde durabilen otomobilde sıkışan sürücü Hande Aykurt ve Sevgi Ekmekçi ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

'AYAĞIM ÇOK AĞRIYOR, YARDIM EDİN'

İtfaiye ekiplerinin, otomobilin parçalarını makasla kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkarttığı Hande Aykurt, "Ayağım ayağım kaldı, çok ağrıyor. Lütfen yardım edin” diye feryat etti.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı duyarak olay yerine gelen Aykurt’un yakınları ise büyük panik yaşayarak gözyaşı döktü. Kaza sonrası çevrede toplanan kalabalık ise ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Polis ve itfaiye ekipleri zaman zaman vatandaşların bölgeden uzaklaşmasını istedi. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı’ndan üniversite istikameti trafiğe kapandı. Yol üzerinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.

3 İŞYERİ VE 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kazada 3 işyeri ile 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla beraber bulvar üzerinde oluşan cam kırıkları ve ağaç dallarını ise polis ekipleri süpürgeyle topladı. Otobüs ve otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HAFTA SONU OLMASI OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Kazanın pazar günü olması ise olası facianın önüne geçti. Otobüsün girdiği 3 işyerinin kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin olmaması yaralanma ya da can kaybının olmasını önledi.

'ALLAH'TAN HAFTA SONU'

Otobüsün girdiği işyeri çalışanlarından Ramazan Bakırcı, hafta sonu olduğu için iş yerinin kapalı olduğunu belirterek, "Hafta sonu olduğu için evde ailemle yemek yiyorduk. Telefonla buraya geldik. Allah’tan hafta sonu, otobüsün girdiği yerde çalışan arkadaşlarımız oluyordu, onlar olsaydı ölebilirlerdi. Ucuz atlatıldı. Allah'tan maddi hasarla bitti. İş yerimize otobüs karşı şeritten atlayarak geldi” dedi.

Adem AKALAN/ANTALYA (DHA)

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