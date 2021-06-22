Türkiye Son dakika: Antalya'da feci ölüm! Jet-skiler kafa kafaya çarpışınca...

Son dakika: Antalya'da feci ölüm! Jet-skiler kafa kafaya çarpışınca...

Türkiye

Son dakika: Antalya'da feci ölüm! Jet-skiler kafa kafaya çarpışınca...

Son dakika haberi...Antalya’da 5 yıldız otelin önündeki su sporları merkezinde jet-ski kiralayan Ukraynalı turist denize açıldı. Talihsiz adam başka bir Ukraynalı turistin kullandığı jet- ski ile kafa kafaya çarpışınca hayatını kaybetti.

22 Haziran 2021, Salı 17:15 Son Güncelleme:
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Antalya’da iki jet-skinin denizde kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada Ukrayna uyruklu Vitalii Halushko (28) yaşamını yitirirken savcılık soruşturma başlatıldı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin önündeki su sporları merkezinden jet-ski kiralayan Ukraynalı Vitalii Halushko ile başka bir jet-ski kiralayan Ukraynalı Oleksandr Kharcenko (28) ile Yulia Kharcenko (24) denize açıldı.

Saat 12:00 sıralarında bu iki jet- ski kafa kafaya çarpıştı. Suya düşen turistlerden Vitalii Halushko, yaralandı. Turistler, su sporları çalışanları ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. İlçe merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılan Vitalii Halushko, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Halushko'nun cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.

Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 33 Bot Komutanlığı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

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